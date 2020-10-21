شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا بيزيد تانى.. تحذيرات شديدة اللهجة من رئيس الوزراء للمصريين (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، المواطنين بضرورة الحرص على الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، وذلك نظرا لصعود منحنى الإصابات مرة أخرى، وأكد مدبولى في اجتماعه اليوم بأعضاء الحكومة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على تطبيق الغرامات المالية على غير الملتزمين بارتداء الكمامة في الأماكن العامة منها وسائل النقل الجماعى.

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ومن ناحية أخرى، قدم التهنئة للقوات المسلحة والشرطة بمناسبة تخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية، وكلية الشرطة، وأشار رئيس الوزراء إلى سعادته وشعوره بالفخر والاعتزاز عند حضور الاحتفالات الخاصة بتخريج الدفعات الجديدة التى تنضم إلى صفوف القوات المسلحة والشرطة، وما شهده من قوة ولياقة يتميز بها هؤلاء الخريجين، الذين يذودون بأرواحهم فداءً لرفعة واستقرار بلدهم، ويحمون حدودها، ويضبطون الأمن الداخلى لها، وهو ما يدعو إلى الاطمئنان على حاضر مصر ومستقبلها.



