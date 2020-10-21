شكرا لقرائتكم خبر عن السجن المشدد لسائق هتك عرض طالبة جامعية والتحرش بها بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سيلمان عطا الشاهد، وبعضوية المستشارين وائل شعبان حافظ وأحمد حنفى محمود وأمانة سر امجد سمير جرجس

حضوريا بالسجن المشدد 10 سنوات على المتهم «خ. ف. ك» وقبول الدعوى المدنية وإحالتها للمحكمة المختصة.

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 15 يونيو العام الماضي اثر قيام المتهم «خ. ف. ك» 37 سنة سائق بهتك عرض غ.م.م 24 سنة، طالبة جامعية، واستدراجها لمنطقة نائية بشارع بلا إنارة بعيدا عن المارة اثر استقلالها سيارة أجرة ميكروباص متجها من مدينة المنيا إلى العدوة شمالا، وهتك عرضها بالقوة اثر ملامسة مواطن عفتها رغما عنها ودفعت عن نفسها ومحاولة مقاومة الذئب البشري المفترس مما أثار حفيظته فقام بالتعدى بالضرب المبرح عليها بالأيدى مما تسبب في إحداث عدة اصابتها متفرقة بأنحاء جسدها من كدمات وسحجات بالوجه والأنف والصدر والبطن والظهر والاذن اليسري.

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة فأمر المستشار أبوالوفا عيسي المحامى العام الأول لنيابات شمال المنيا بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات بتهمة هتك عرض وتحرش بالطالبة وإصابتها.