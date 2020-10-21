شكرا لقرائتكم خبر عن حملات يومية لإعادة الانضباط وإزالة تعديات الطريق العام في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شن حى المنتزة اول برئاسة المهندسة جيهان مسعود رئيس الحى حملة تم خلالها رفع كافة الاشغالات والتعديات بالطريق العام وذلك بميدان سيدى بشر الترام وتم التحفظ على عدد ٣ عربيه يد خشب وعدد ١ تروسيكل بخاري. قاد الحملة رئيس وحدة الإزالة الفورية ومعاونى اشغال الطريق وبتواجد مدير ادارة اشغال الطريق والاعلانات وأكدت رئيس الحى استمرار الحملات اليومية لإزاله الإشغالات والتعديات بالطريق العام حرصا على سلامة المواطنين وللسيولة المرورية. وتستمر الحملات والمتابعة يوميا بنطاق الحى لإعادة الانضباط واتخاذ الإجراءات القانونية لردع المخالفين. حملات يومية لإعادة الانضباط وإزالة تعديات الطريق العام فى الإسكندرية حملات يومية لإعادة الانضباط وإزالة تعديات الطريق العام فى الإسكندرية حملات يومية لإعادة الانضباط وإزالة تعديات الطريق العام فى الإسكندرية الوضع في مصر Advertisements

اصابات 105,547

تعافي 98,314

وفيات 6,130

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