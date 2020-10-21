شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام «الأخوة الإنسانية»: صورة الإمام والبابا وهما يقتسمان كسرة الخبز «لحظة تاريخية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، خلال مشاركته في فعاليات الاجتماع الدولي من أجل السلام «لا أحد آمن وحده، السلام والأخوة» الذي انعقد بالعاصمة الإيطالية روما، إن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، قدما مفهوما متجددا للأخوة الإنسانية القائمة على الصداقة والزمالة والمسؤولية، مضيفا أن صورتهما وهما يقتسمان كسرة الخبز على مائدة البابا في بيت القديسة مارتا كانت لحظة تاريخية استوحيت منها فكرة وثيقة الأخوة الإنسانية.

وأوضح عبدالسلام أن العالم المثخن بالجراح يحتاج اليوم إلى اقتسام كسرة الخبز، في اشارة إلى أهمية التضامن الإنساني العالمي الذي يحقق الأخوة بين الناس، ليصبح العالم أكثر سلاما وأمانا، مشيرًا إلى أن رسالة البابا فرانسيس الجديدة «كلنا إخوة»، جاءت تتويجا لتلك المسيرة وبحيث تظل مبادرات الحوار والشراكة بين قادة الأديان مظلة واقية ومأمونة في الجهود المستقبلية لتحقيق الأخوة والتعايش.

حضر المؤتمر، البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وسيرجيو ماتاريلا، رئيس الجمهورية الإيطالية، وأورسولا فون دير لين، رئيس المفوضية الأوروبية، وأندريا ريكاردي، مؤسس جمعية سانت إيجيديو، وعدد من القيادات الدينية حول العالم، بمشاركة رفيعة المستوى من اللجنة العليا للأخوة للإنسانية، كما تتضمن الفعاليات صلاة لممثلي الأديان كل في مكان العبادة الخاص به، كما من المقرر أن يصدر عن هذا التجمع العالمي إعلان وإطلاق نداء للسلام الدولي 2020.