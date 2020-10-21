شكرا لقرائتكم خبر عن والد الشهيد الرائد إسلام مشهور: تحية لكل شهداء مصر وكل بيت مصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمد مشهور، والد الشهيد الرائد إسلام مشهور، أن اليوم ذكرى استشهاد 16 بطلا فدوا مصر بحياتهم، وقال: "النهاردة يوم فخر واعتزاز، واحنا فرحانين بولادنا اللي ضحوا من اجل بلادهم، وفرحان أن اليوم اتخرج كوكبة من الأبطال لفدوا وطنهم بدمائهم، وده شرف لينا أن ولادنا بيروحو علشان مصر تعيش، وتحية لكل شهداء مصر وكل بيت مصري وأم عظيمة قدمت ابنها فداءً لهذا الوطن".

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وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة cbc: "السيد رئيس الجمهورية قال أنا هجيب حق ولادي، وبعدها ساعات تم القبض على المسماري وعشماوى بعده، وأنا عاوز أقول أن المنفذين تم القصاص للشهداء، لكن القصاص الحق لازم يجي من كل الإخوان، ومن الهاربين اللي بيدعموا الإرهاب من برة مصر، وكل بيت خرج منه شهيد لازم ياخد حقه من دول".

وقال: "أحمد ابني قال قصاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه مش هيسيب مكانه في القوات الخاصة، وأنه هيكمل مسيرته في مواجهة الإرهاب، الولاد اللي بيستشهدوا كلهم شبه بعض من البيت المصري الأصيل، ربنا يرحمهم ويجعلهم من مع الشهداء والصديقين".