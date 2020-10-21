شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادى يزور القاهرة لبحث التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزور كيث كارك، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادى والطاقة والبيئة خلال أيام القاهرة، حيث يلتقى مع كبار المسئولين المصريين لمناقشة عدد الملفات المتعلقى بالتعاون الاقتصادى المشترك.



كيث كارك وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادى

وأدى كيث كارك اليمين الدستورية بصفته وكيل وزارة الخارجية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة في 21 يونيو 2019.

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في السابق، كان رجل أعمال ورائد أعمال اشتهر بإضفاء القيادة المميزة إلى العديد من القطاعات، بما في ذلك ميكنة المصانع، والهندسة، والتجارة، والتعليم، والعمل الخيري.

وهو الرئيس التنفيذي السابق ورئيس مجلس إدارة DocuSign (2009-2019)، التي توفر التوقيع الإلكتروني وحلول إدارة المعاملات الرقمية لتسريع التجارة بين الشركات ، مع تقليل التأثير البيئي للمعاملات الورقية. قاد كارك الشركة خلال تحولها من شركة ناشئة إلى مؤسسة عالمية يتم تداولها علنًا مع 400 مليون مستخدم في 188 دولة.

في الوقت نفسه، شغل كارك منصب رئيس مجلس أمناء جامعة بوردو (2007-2013) حيث بدأ نموذجًا جديدًا لتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) الذي أدى إلى التقدم في قدرة الطلاب على تحمل التكاليف والتعلم عبر الإنترنت.

قبل ذلك ، شارك كارك في تأسيس شركة Ariba حيث شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (1996-2003) ، مما أدى إلى إنشاء أكبر شبكة تجارة إلكترونية في العالم بين الشركات. بعد طرحها للجمهور ، حققت Ariba قيمة سوقية قدرها 40 مليار دولار ، واليوم ، يتم تداول أكثر من 1.7 تريليون دولار من التجارة سنويًا عبر شبكة Ariba.