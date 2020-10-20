شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية: تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت وحقيبة لكل قاضى للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، حقيبة لكل قاضى فى انتخابات مجلس النواب من المشرفين على اللجان الفرعية تحتوى على الأدوات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال عمليات التصويت.

وتحتوى كل حقيبة على عدد من الكمامات الطبية ومادة الكحول وقفازات بلاستيكية يدوية يتم استخدامها فى حمل الأقلام المستخدمة فى التصويت وكافة الأدوات التى يحتاجها للوقاية من فيروس كورونا خلال أيام التصويت.

واتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من التدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا أثناء التصويت، ومنها إلزام جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبية، وتوفير الكمامات أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها لدخول إلى اللجان كما امدت اللجان التى سيجرى فيها الاقتراع بالكحول والقفازات التى يستخدمها المشرفين والناخبين فى حمل القلم المستخدم فى التصويت، كما كلفت الهيئة الجهات المعنية بتعقيم اللجان قبل وبعد التصويت فى يومى الإقتراع فى الداخل وذلك للقضاء على فرصة لانتشار فيروس كورونا.

وتجرى عملية الانتخابات فى المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر فى الداخل، وحال الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.