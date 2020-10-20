"طعنوه في قلبه".. تفاصيل مقتل طالب على يد زملائه بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أمرت النيابة العامة بحبس طالب ، 4 أيام على ذمة التحقيقات كما أمرت بضبط وإحضار طالبين آخرين؛ لاتهامهم بقتل طالب خلال مشاجرة بمنطقة عزبة النخل .

كان قسم شرطة المرج تلقى بلاغا من الأهالي يفيد لوجود مشاجرة بأحد الشوارع بدائرة القسم وسقوط قتيل ؛ بالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ كما تبين مصرع طالب يدعى "محمد. ع"، إثر إصابته بـ 7 طعنات متفرقة بمنطقة الصدر والبطن.

بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة 3 من أصدقائه، إثر نشوب مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة فأخرج أحد المتهمين مطواة ووسدد للمجني عليه 7 طعنات متفرقة بمنطقتي البطن والصدر، ثم لاذوا بالهرب، إلا أن الأهالي تمكنوا من ضبط أحدهم وتم تسليمه لقسم الشرطة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة، التي قررت نقل الجثة إلى مشرحة زينهم لتشريحها بمعرفة الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب التشريح.