دعوى قضائية لتعويض 5 طلاب قررت "التعليم" رسوبهم بقيمة 200 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمود الشوربجي:
أقام 5 من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ دفعة 2019 والصادر لهم قرار من وزير التربية والتعليم برسوبهم لاتهامهم بالغش الجماعي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، لإلزام وزير التربية والتعليم بأداء مبلغ تعويض قدره 200 ألف جنيه، تعويضًا عن الأضرار المادية والنفسية التى لحقت بهم بسبب قرار رسوبهم واتهامهن بالغش، وذلك بعد أن أنصفهم القضاء وصدرت أحكام بإلغاء قرار الرسوب.
وكانت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في أغسطس 2019 أصدرت أحكاما ضد الطلبة، وقضت بقبول الدعاوي شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مما دعي الطلاب الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا .
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكاما في يوليو وسبتمبر الماضيين ، بقبول الطعون شكلا وفي الموضوع بإلغاء الأحكام المطعون فيها والقضاء مجددا بوقف تنفيذ قرار الوزير ومايترتب علي ذلك من اثار علي النحو المبين بالاسباب ةامرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير اعلان .
وأوضحت دعوى التعويض ، أن قرار الوزير برسوب الطلاب ، ادي الي اصابة المدعين وابنائهم باضرار مادية وادبية جراء خطأ جهة الادارة ، ولحق بالمدعين خسارة مادية متمثلة في مصروفات قضائية وما دفعوه من أموال كاتعاب للمحامين الذين باشروا القضايا للمطالبة بحقوقهم امام درجتي التقاضي والتي تقدر بعشرات الالاف من الجنيهات وكذا ماتكبدوه من أموال انفقوها علي الانتقال مابين محافظة كفر الشيخ والقاهرة لحضور الجلسات ، فضلًا عن المصاريف التى انفقوها علي أبنائهم خلال العام الدراسي الجديد بعد اعادته ومصاريف الدروس الخصوصية طوال هذا العام .
بالإضافة الي اصابتهم باضرار ادبية ومعنوية تمثلت في ما أصابهم وابنائهم من احباط واحساسهم بالظلم المرير والايذاء النفسي ، باتهامهم بجرائم تتعلق بالشرف والكرامة والنزاهة والمساس بسمعتهم وحسن سلوكهم والتي، أدت الي احتقارهم .
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