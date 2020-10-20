شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة للتوعية الصحية لدى المواطنين وطلبة المدارس في الشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت إدارتا الثقافة الصحية والإعلام والتربية السكانية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، تنفيذ العديد من الندوات واللقاءات الجماهيرية لتوعية المواطنين وطلبة المدارس صحيا، بالمدارس والمصالح الحكومية المختلفة، ومن خلال المتابعة الميدانية، والزيارات المنزلية، بمشاركة الرائدات الريفيات، والمثقفات السكانيات بنطاق المحافظة.

وقامت إدارة الثقافة الصحية بتنفيذ ندوات توعوية وتثقيفية مع العاملين بمديرية الإسكان والتعمير بالشرقية، والإدارات الزراعية بالزقازيق ومنيا القمح، ومركز شباب الإبراهيمية، والإدارات الصحية بالإبراهيمية، العاشر من رمضان، أبوكبير، ههيا، كفر صقر، وأولاد صقر، وآخري بعدد من الوحدات الصحية منها «وحدة أولاد سيف ببلبيس، وحدة العواسجة بههيا، المركز الطبي بأبوحماد، وحدة أولاد صقر، وحدة طب أسرة كفر جبران، وحدة الشوبك بسطة، وحدة الغار، وحدة طب أسرة بردين بالزقازيق، ومركز صحة الحي العاشر بالعاشر من رمضان، وحدة إبراش بمشتول السوق»، بالإضافة إلى عدد من الحضانات والمدارس بمراكز ومدن الزقازيق وأولاد صقر والإبراهيمية والعاشر من رمضان وأبوكبير وههيا وكفر صقر وفاقوس وديرب نجم والقنايات وذلك مع فريق التدريس والطلاب، طبقاً لبروتوكول التعاون المشترك بين مديرية الشؤون الصحية، والتربية والتعليم بالشرقية.

وقامت إدارة الإعلام والتربية السكانية بالمديرية، بتنفيذ ندوات توعوية وصحية برئاسة حى ثاني الزقازيق، ومكتب التأمينات بديرب نجم النمطي، وبعدد من المدارس والحضانات بمراكز ومدن كفر صقر وأولاد صقر وديرب نجم.

وتناولت الندوات واللقاءات العديد من الموضوعات والرسائل الصحية والتثقيفية التوعوية مع العاملين والمواطنين والطلبة، وذلك عن كيفية مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، وتقديم الإرشادات الصحية لهم، والتأكيد على أهمية الإلتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، مع التعريف بالأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، والتعامل معها، والإحتياطات الواجب إتباعها لتجنب إنتشارها، وأهمية التباعد الإجتماعي والتأكيد على ضرورة إستخدام الواقيات الشخصية، خاصة الكمامات في أماكن التجمعات لتجنب العدوي أو الإصابة، كما تم التأكيد على أهمية النظافة العامة، والشخصية، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

وتم إعلام المواطنين بالخدمات الصحية المجانية المقدمة لهم من خلال المبادرات الرئاسية المدشنة حالياً بمختلف أنحاء المحافظة، وإطلاع المواطنين على أماكن العمل، والحملات القومية القادمة، ومنها مبادرة الإكتشاف المبكر للإعتلال الكلوي، وفحص وعلاج الأمراض المزمنة، ومبادرة دعم صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدي.

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