شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تبحث توفير وحدات سكنية منخفضة التكاليف للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، اجتماعًا بحضور المهندس محمد رضوان، وكيل وزارة الإسكان، والمهندس حسام الشريف، مدير التخطيط العمراني، ومحمد عبدالخالق، مدير التخطيط والمتابعة، وعيد بكير، سكرتير مجلس مدينة العريش، وذلك لبحث إنشاء عدد من الوحدات السكنية منخفضة التكاليف بتمويل من الخطة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي.
واستعرض سكرتير عام المحافظة العرض المقدم من البنك بهذا الخصوص وامكانية حصول المواطن على الوحدة السكنية من خلال قرض ميسر من البنك، على أن تقوم المحافظة بتحديد العدد المطلوب من تلك الوحدات وتوفير القرض اللازم للمواطنين وفقًا للقواعد والشروط الخاصة بها.
وكلف السكرتير العام مديرية الإسكان بحساب التكلفة الفعلية للوحدة التي سيحصل المواطن عليها، مع تكليف باقى الجهات المعنية بتحديد القيمة الكلية للوحدة وقيمة القرض وكيفية سداده وسداد باقي قيمة الوحدة.
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