شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: قانون جديد لإصدار بطاقات ذكية لخدمات المسنين بدور الرعاية والمعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الدولة حريصة على تقديم كل أشكال الدعم لكبار السن والأسر الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أنه تم تقديم حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية لدعم كبار السن.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كبار السن وتقديم كافة سبل الدعم والحماية الاجتماعية لهم، تم الاتفاق بين وزارتى التضامن الاجتماعى والنقل على توفير وسائل النقل العامة للمواطنين فوق سن الـ 70 عاماً مجانًا، لتشمل السكة الحديد والمترو والنقل العام، فضلاً عن تخفيض تذاكر مواصلات النقل العام إلى 50% للمواطنين فوق سن الـ60 عاماً لافته الى أن دخول القرار حيز التنفيذ يؤكد حرص الدولة علي دعم كبار السن وشمولهم في برنامج الحماية الاجتماعية، مشددة علي أن الوزارة أعدت مشروع قانون لكبار السن "المسنين"، وأرسلته للعرض على مجلس الوزراء قبل إرساله لمجلس النواب، حيث سيتضمن القانون إصدار بطاقة ذكية تحمل عدة خدمات للمسن في المعاشات ودور الرعاية والخدمات الحكومية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الدولة لا تدخر جهدا فى تقديم كل أنواع الدعم لكبار السن والأسر الأولى بالرعاية، مقدمة التهانى لكبار السن على تطبيق قرار وسائل النقل العامة.