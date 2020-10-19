شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي قرية بالقليوبية يعتدون على مرشحي «مستقبل وطن»: «قذفوهم بالحجارة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت قرية القلزم في شبين القناطر بمحافظة القليوبية، الإثنين، اشتباكات بعدما هاج الأهالى على مرشحى الفردى والقائمة عن حزب «مستقبل وطن» خلال عقد مؤتمر لهم في القرية، واعتدوا على المرشحين بالضرب، وساد المؤتمر حالة من الهرج والمرج.
كان المرشحان سمير صبحى وحافظ عمران مرشحا مستقبل وطن على مقعدى الفردى في دائرة شبين القناطر، ومعهما محمود بدر مرشح «القائمة» بالقاهرة، ومدحت الكمار، مرشح «القائمة» في القليوبية «مستقبل وطن» عقدوا مؤتمرًا جماهيريًا في قرية القلزم التابعة للمحافظة، الإثنين، وعقب بدء المؤتمر، وبدأ المشرحون في الحديث، هاج المواطنون عليهم، واعتدوا عليهم بالسب، وقذفوهم بـ«الحجارة»، واشتبكوا مع أنصارهم والمرشحين أنفسهم.
ويتنافس في دائرة شبين القناطر 24 مرشحًا على مقعدين بعد خصم مقعد في التقسيم الجديد للدائرة، حيث كانت 3 مقاعد في انتخابات 2015.
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