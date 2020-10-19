شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد تسليم وحدات «سكن مصر» بحدائق أكتوبر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن جهاز مدينة حدائق أكتوبر سيبدأ اعتباراً من 30 أكتوبر الجاري، تسليم وحدات «سكن مصر» بموقعين في المدينة ( ٢٠٧ عمارة بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي و٢٢٨ عمارة بمنطقة الداون تاون ) بإجمالي وحدات 10440 وحدة سكنية بمساحات متنوعة كاملة الخدمات والمرافق وبمسطحات خضراء كبيرة.

واضاف يونس، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك»، أن مدينة حدائق اكتوبر، هي إحدى مدن الجيل الرابع، ويعمل بها ١٥٠ مهندس واداري وعامل، وحققت خطة استثمارية بقيمة 5 مليار جنيه للعام المالي 2019/2020، ومن المنتظر أن تحقق 4.5 مليار للعام الحالي 2020/2021.

وأشار يونس إلى أن المدينة تضم ١٠٣ آلاف وحدة اسكان اجتماعي بمساحة 90م2، سيتم تسليم ٨٠ % منها بنهاية 2020، بالإضافة إلى تنفيذ 18120 وحدة اسكان اجتماعي أخرى ضمن الاعلان الأخير لوزارة الإسكان.

واضاف :«المدينة بها 6960 وحدة بمشروع دار مصر، للاسكان المتوسط، تم تسليمها للمواطنين، وأكثر من 5320 قطعة أرض مختلفة المساحات تبدأ من 200م2 وحتي 900م2 تم تسليمها للمواطنين خلال سنة ونصف بعدد 5 قرعات للأراضي، ويتبقى 2 قرعة اراضي سيتم تسليمهم قبل منتصف العام المقبل، وجميع الوحدات السكنية اللي تم تسليمها كاملة المرافق والخدمات ما بين مدارس ومجمعات تجارية متنوعة ووحدات صحية ومواصلات داخلية وخارجية».