جثة ممزقة ومحتويات مبعثرة.. لغز مقتل مهندس داخل شقته بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها؛ لكشف ملابسات مقتل مهندس داخل شقته بمدينة 6 أكتوبر. تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة إشارة من شرطة النجدة بالعقور على جثة شخص مقتولا داخل شقته بنطاق دائرة قسم أول أكتوبر. وكشفت المعاينة الأولية أن الجثة لشخص خمسيني بها 28 طعنة متفرقة بالجسم وبعثرة في محتويات الشقة، وأن الضحية يقيم بمفرده. وشكل العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، فريق بحث تنسيقا مع قطاع الأمن العام لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجاني. وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طرق مرزوق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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