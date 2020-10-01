غدا.. مصر للطيران تسير 55 رحلة دولية تقل 5700 راكب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران، غدا الجمعة، رحلاتها إلى 55 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 5700 راكب وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسير رحلاتها غدا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (امستردام، أثينا، بودابست، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت، لندن، ميونخ، ميلانو، برلين، لارناكا، چوبا، نيروبي، دوالا، الخرطوم، الشارقة، بغداد، أربيل، بيروت، البحرين، نيويورك، المدينة المنورة).

كما تسير الشركة 3 رحلات إلى كل من دبي والرياض، و2 إلى كل من (اسطنبول، أبوظبي، الدمام)، و4 رحلات إلى جدة، و8 رحلات داخلية بمعدل رحلتين إلى شرم الشيخ، و3 رحلات إلى الغردقة، ورحلة إلى (الأقصر، وأسوان، وطابا)، و7 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 5700 راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.