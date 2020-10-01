شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعلن الانتهاء من المرحلة الرئيسية لتطوير مستشفى بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الجامعة من المرحلة الرئيسية فى تطوير وتحديث ورفع كفاءة البنية التحتيه والقدرة الاستيعابية لمستشفى بدر كلية الطب جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وإشراف الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب.

وفى إطار اهتمام الجامعة بصحة المواطن وتوفير بيئة صحية ملائمة له تم رفع السعة السريرية بالمستشفى لتصل إلى 200 سرير، كما تم إضافة تجهيزات حديثة ووحدات علاجية جديدة وهى جناح عمليات من خمسه غرف كبسولات KLS Martin ووحدات رعايه مركزه يصل عدد أسرتها إلى 30 سرير تشمل الحضانات والأطفال وعلاج الأورام والسمعيات والتخاطب والأنف والأذن.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان تم تزويد المستشفى بأحدث جهاز لقسطرة القلب والأوعيه الدموية Phillips Azurian ورفع كفاءة وتطوير المعامل وبنك دم ومشتقاته وقسم الأشعة المقطعيه ووحدة القلب التشخيصية بالمستشفى ووحدة المناظير الجراحيه جراحة عامة و أقسام العظام والمسالك وجراحة العيون، والأنف والأذن ومناظيرالجهاز الهضمي التشخيصيه والعلاجية.

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كذلك تحديث وحدات الكلية الصناعية وضم 16 جهاز استصفاء دموي حديث، وتطوير أقسام رعاية الأطفال والمبتسريين والطواريء والعيادات التخصصية وتوفير سكن متميز بالمستشفى وقاعات تدريسية وتدريبية بتكلفة إجمالية تقريبية 450 مليون جنيه منها ما يقارب 90 مليون جنيها تبرعات ومنح.