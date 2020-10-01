شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للشئون الصحية يحاضر لطلاب دار العلوم عن الوقاية من كورونا..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية محاضرة لطلاب كلية دار العلوم جامعة القاهرة، ضمن فعاليات المشروع الوطني "استعادة الوعي". وشهدت قاعة على باشا مبارك تفاعلا كبيرا بين الطلاب ومستشار الرئيس حول الوعي الصحي ومتطلبات المرحلة الحالية من إجراءات وقائية يجب اتباعها للسلامة من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وأعرب مستشار الرئيس عن سعادته بزيارة الكلية ولقائه بشبابها؛ حيث حضر 400 طالب وطالبة من مختلف محافظات الجمهورية، تبادلوا الحوار معه وسط أجواء وطنية أثارت في نفوس الجميع مشاعر الولاء والانتماء للوطن.

وأثنى اللواء فؤاد علام وكيل جهاز مباحث أمن الدولة السابق، الذى شارك فى اللقاء على الدور الوطني الذي تقوم به كلية دار العلوم جامعة القاهرة في استعادة وعي شبابها الذي كان قد تناثر بسبب بعض الأفكار المتطرفة التي كانت تغلب على الكلية، قائلا: "النهارده أنا بشوف دار علوم جديده تزرع حب الوطن في نفوس أبنائه وتروي مشاعر الولاء والانتماء لديهم".

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من جانبه أكد عميد الكلية الدكتور عبدالراضي عبدالمحسن فى بيان صادر عن الكلية ، أن مشروع استعادة الوعي جاء مواجها للفكر المتطرف ومطهرا للعقول من أي شوائب أصابتها في عصور مضت وذلك إيمانا بأن بناء الأوطان يبدأ من بناء الإنسان وهو ما تحرص القيادة السياسية على تأكيده والتوجيه إليه. وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة استقبل بمكتبه بمبنى القبة الدكتور محمد عوض تاج الدين، في حضور الدكتور عبد الراضي عبد المحسن عميد كلية دار العلوم.

يذكر أن كلية دار العلوم جامعة القاهرة أطلقت مشروع استعادة الوعي أول سبتمبر الجاري بهدف تفكيك بنية الفكر المتطرف ونشر ثقافة التعايش والتسامح مع الآخر