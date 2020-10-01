التعليم العالي: 11 ألف طالب يسجلون في تنسيق الشهادات المعادلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الخميس، إن عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن نحو 11 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2020/2021.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة، في بيان اليوم، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفا أنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث لن يسمح لأي طالب بدخول معامل التنسيق دون ارتدائها مع اتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

وأشار عطا، إلى أنه على الطالب تقديم المستند الذي يفيد الإقامة الشرعية (قانونية وفعلية) للطالب وولي أمره من البلد الحاصل منها على الشهادة الثانوية خارج جمهورية مصر العربية، وذلك خلال مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية على أساسها ويحسب منها المجموع الاعتباري للدرجات، من خلال تقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة، أو جواز سفر موضحاً به تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة.

جدير بالذكر أنه بدأ تسجيل الرغبات بداية من يوم السبت الموافق 26/9/2020 حتى ما قبل الموعد المقرر لإعلان النتائج وذلك عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، حيث يتم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة مساءً يومياً، على أن ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات في الساعة السابعة مساء اليوم الأخير للتقدم.