محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 177 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق لتسهيل إتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي للمساعدة في مواجهة الآثار الاقتصادية الناتجة عن وباء (كوفيد- 19). وسبق أن وافق مجلس النواب على هذا الاتفاق بجلسته المعقودة في 17 يونيو 2020. نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرار جمهوري بشأن تمويل مواجهة آثار كورونا الاقتصادية من جانب صندوق النقد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.