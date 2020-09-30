شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين تعلن صرف معاشات الأعضاء غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة مكتب نقابة المهن التعليمية، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، صرف دفعة معاشات أكتوبرالمقررة للأعضاء، غدا الخميس الموافق الأول من أكتوبر، على أن يتم الإعلان عن صرف المعاشات للورثة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أنها قد قامت خلال الأيام الماضية بالتنسيق مع البنك المختص، للتأكد من جاهزية منافذ الصراف الآلى التابعة للبنك لصرف المعاشات للمستحقين.



ووجه نقيب المعلمين، جميع النقابات الفرعية للمعلمين ولجانها النقابية، بضرورة متابعة إجراءات صرف المعاشات، والعمل على إزالة أية معوقات تطرأ أثناء عملية الصرف.



من ناحية أخرى، كان قد قال خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إن النقابة صرفت إعانات لإصابات ووفيات كورونا لعدد 468 عضو، بإجمالى مبالغ وصلت إلى 3 ملايين و820 ألف جنيه.

وأوضح خلف فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن صرف تلك الاعانات جاء نتيجة لرغبة أعضاء مجلس النقابة فى دعم كافة المعلمين فى تلك الأزمة.