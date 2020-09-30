شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه 8 ساعات عن بولاق الدكرور وأرض اللواء بالجيزة مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مناطق "أرض اللواء وبولاق الدكرور" بالجيزة، انقطاع المياه لمدة 8 ساعات تبدأ مساء اليوم الأربعاء نظراً لقيام جهاز تعمير القاهرة الكبري بتنفيذ أعمال تحويل خطي مياه شرب أقطار 500 مم ، 300 مم والتي تعوق أعمال تنفيذ محور ترعة الزمر أسفل كوبرى ناهيا والربط علي خط مياه قطر 800 مم قائم ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة.

وأكدت المحافظة أن مدة الانقطاع من المقرر أن تستمر 8 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة 10 مساء اليوم الأربعاء، حتي الساعة 6 من صباح يوم الخميس.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة أنه تم تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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يذكر أنه يتم إنشاء محور حر فى اتجاهين بعرض (3 – 4) حارات مرورية فى كل اتجاه، بالإضافة إلى تطوير الطريق السطحى لخدمة الحركة المرورية للأهالى بالمناطق التى يمر بها المشروع، وبعرض (2 – 3) حارات مرورية فى كل اتجاه، بجانب إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائرى والشوارع والمحاور المرورية الرئيسية المُتقاطع معها، ويكون مسار المشروع يمتد من الطريق الدائرى جنوباً "دائرى المنيب"، وحتى الطريق الدائرى شمالاً "دائرى الوراق" بمحافظة الجيزة، بطول حوالى 12 كم، وعرض (33 – 65.5) متراً.

ويعتبر المحور من الشرايين المهمة التى تربط العديد من الكتل السكنية "المنيب– العمرانية– بولاق الدكرور– العجوزة– أرض اللواء– إمبابة– الوراق– أوسيم– روض الفرج"، ويقوم المحور على أساس الاستفادة من مسار المجرى المائى، بالإضافة إلى الطريق المحيط بترعة الزمر لخلق محور مرورى سريع بعرض يتراوح من 35 – 55 مترًا، ويختصر زمن الرحلة على امتداد خط المحور إلى 10 دقائق تقريبًا.