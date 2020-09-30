شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: أنقذت ملايين الوظائف بعد كورونا.. وبايدن: فشلت بمساعدة الشركات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال المناظرة مع جو بايدن، ردا على سؤال حول الاقتصاد إن إدارته كان لديها أقوى اقتصاد فى العالم وكان فى أفضل أداء له على الإطلاق قبل اندلاع "طاعون الصين".

وأضاف فى المناظرة، أن الديمقراطيين يريدون الحفاظ على إبقاء الولايات مغلقة لأنهم يتخيلون أنهم يأذوننا بهذه الطريقة، ولكنهم يأذون الناس وليس نحن.

وأشاد بأداء الاقتصاد الأمريكى وخلق الوظائف، قائلا إنه سيفعل ذلك مرة أخرى، بعد أن بدأ ينقذ ملايين الوظائف التى أطاحت بها كورونا.

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واتهم بايدن ترامب بالفشل في مساعدة الشركات الأمريكية الصغيرة التي تعاني بسبب جائحة فيروس كورونا، على حساب الشركات الكبرى التى استفادت من الأزمة.

وجادل الديمقراطي بأن البلاد تشهد تعافيًا اقتصاديًا على شكل حرف K من الوباء، مما يعني أن أغنى الأمريكيين يستفيدون بينما يكافح الأمريكيون العاديون.

ودافع ترامب عن رده على الوباء، وقال ، "أنا من أعاد مباريات كرة القدم."