شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة حلوان يقرر عدم زيادة المصروفات الدراسية بالعام الجامعى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان ونوابه وعمداء الكليات أعضاء مجلس الجامعة جولة تفقدية بمجمع الفنون والثقافة الذى افتتحه مؤخرًا عبر الفيديو كونفرانس الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضمن عدة افتتاحات لمشاريع قومية بالدولة، وذلك قبل بدء الاجتماع الشهرى لمجلس الجامعة والمنعقد لأول مرة بمجمع الفنون والثقافة.

وهنأ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة الحضور معلنا أنه من المنتظر استضافة المجمع قريبا جلسة المجلس الأعلى للجامعات المصرية، وقدم الشكر لكل رؤساء الجامعة السابقين الذين أسهموا فى بناء المجمع. وتناول المجلس فى جلسته المنعقدة اليوم موضوعات هامة عديدة، ومن أهمها الموافقة على عدم زيادة مصروفات العام الجامعى 2020/2021 وكذلك عدم زيادة مصروفات المدن الجامعية وأن تطبق مصروفات العام المنصرف.

وأوضح رئيس الجامعة أن المجمع هو صرح حضارى قبل أن يكون صرحا فنيا وثقافيا، حيث يحتوى على جداريات متنوعة تعبر عن تاريخ الفنون عبر العصور.

وفى نفس السياق أوضح الدكتور ماجد نجم أن منطقة حلوان لم تعد بعيدة عن الطرق المحورية بعد إنشاء الطرق والكبارى الجديدة، حيث يسهل الآن الوصول إليها من مختلف مناطق القاهرة.

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كما قام نواب الجامعة والعمداء بتهنئة رئيس الجامعة على افتتاح المجمع آملين أن يكون مصدر إشعاع للثقافة والفنون على مستوى الجمهورية، فهو مفخرة لجامعه حلوان بين الجامعات المصرية.

وخلال الجولة قدم الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذى للمجمع نبذة عن المجمع للحضور، حيث يضم مبنى للعروض الفنية يشمل المسرح الكبير الذى يعد واحدًا من أكبر قاعات المسارح فى مصر بعدد 1404 مقاعد، كما تضم القاعة خشبة مسرح بمساحة 600 متر مربع.

ويحتوى المبنى أيضا على 6 قاعات للمؤتمرات والندوات الثقافية والعروض المتحفية، ومكتبة فنية وموسيقية.

وقد تم تجهيز المجمع بأحدث أجهزة الصوتيات والمرئيات ومصعد هيدروليكى، ويسمح المجمع بإقامة مؤتمرات يصل عدد المشاركين فيها إلى 2000 مشارك، كما يمكن عمل حفلات موسيقية وأوبريتات ومسرحيات ضخمة وعروض رياضية وتقديم كل ما هو تحت مظلة الثقافة والفنون، ليكون منارة للفكر والإبداع تشجع على التفاعل الثقافى والفنى لشباب الجامعات والجمهور بصفة عامة.