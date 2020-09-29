شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يقرر استبدال مسمى «صندوق مصر السيادي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم ۱۹۷ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۷۷ لسنة ۲۰۱۸ بإنشاء صندوق مصر.

ونصت المادة الأولى من القانون: تستبدل عبارة «صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية» بعبارة «صندوق مصر» وذلك أينما وردت في القانون رقم ۱۷۷ لسنة ۲۰۱۸ بإنشاء صندوق مصر وفي أي القرارات الصادرة تنفيذا له .

و يهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وذلك من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تساهم فيها التي يعهد إلى الصندوق بإدارتها وفقا للضوابط المنصوص عليها في النظام الأساس وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وذلك لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وللصندوق في سبيل ذلك التعاون تعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.

نشرت القوانين في الجريدة الرسمية، وذلك بعد أن وافق عليها مجلس النواب.