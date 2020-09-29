شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن إمكانية الاستفسار عن المشاركة بالتجارب السريرية لكورونا برقم 15530 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن للاستفسار والمشاركة في التجارب الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا من خلال الإتصال على الرقم 15530 الذى يعمل علي مدار الساعة .

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن التسجيل كمشارك من خلال الموقع:

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كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد شاركت فى التجربة الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة للقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، حيث تلقت الوزيرة اللقاح بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، ضمن مبادرة (لأجل الإنسانية) فى إطار التعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية، ضمن حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة للفيروس والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته.

ولفتت الوزيرة إلى مشاركة مصر مع 100 دولة حول العالم فى المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية للقاحين لفيروس كورونا المستجد، حيث تشارك مصر بالتعاون مع الحكومة الصينية لإنتاج الأمصال من خلال تلك التجارب التي أطلق عليها "لأجل الإنسانية" وتتم في 4 دول عربية وتحقّق سابقة جديدة من خلال مشاركة متطوعين في كل من (الإمارات والبحرين والأردن ومصر)، مشيرة إلى أن المستهدف من إجراء تلك التجارب 45 ألف مبحوث على مستوى العالم، وتم إجراؤها على حوالى 40 ألف مبحوث حتى الآن، ولم تظهر عليهم أى أعراض جانبية، لافتًة إلى أنه من المفترض أن تشارك مصر فى تلك التجارب من خلال 6 آلاف مشارك.