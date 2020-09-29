شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم المنوفية» يبحث خطة التوعية ضد كورونا استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني مسؤولي التثقيف والتوعية بمديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، في إطار حرص الطرفين على نشر الوعي الصحي والوقائي في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد بالمدارس استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد.

وخلال اللقاء وجه "سويد" تحية إعزاز وتقدير لجيش مصر الأبيض من أطباء وممرضين تجاه التضحيات التي قدموها خلال فترة ذروة انتشار عدوى فيروس كورونا، كما أشاد بالدور التوعوي والإرشادي لمديرية الشؤون الصحية بالمنوفية للوقاية من الإصابة بالعدوى والتي تتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد.