شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند تعيد فتح السياحة تدريجيا وتتوقع 6.7 مليون زائر أجنبى بنهاية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الحكومة فى تايلاند بدء إعادة التشغيل التدريجى لقطاع السياحة الحيوى المتضرر من قيود السفر بسبب فيروس كورونا أول أكتوبر، وقال مسؤول حكومى يوم الثلاثاء لصحيفة جاكرتا بوست، إن إعادة التشغيل التدريجي لقطاع السياحة الحيوي المتضرر من قيود السفر بسبب فيروس كورونا.

وأبقت تايلاند معدلات الإصابة بفيروس كورونا منخفضة مع 3559 حالة فقط و59 حالة وفاة، لكن اقتصادها تعرض لضربة من الحظر المفروض على الزوار الأجانب منذ أبريل، ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة 8.5٪ هذا العام.

وقالت صحيفة جاكرتا بوست إن المتحدثة باسم الحكومة ترايسولي ترايسوراناكول تتوقع أن يصل عدد السائحين إلى 1200 سائح في الشهر الأول، مما يدر عائدات تصل إلى مليار بات (31.55 مليون دولار) و 12.4 مليار بات على مدار عام واحد ، مما يجذب 14400 سائح.

وأضافت أن الجنسيات المسموح لها بالدخول ستكون من الدول التي تعتبرها الحكومة منخفضة المخاطر، والتي ستراقبهم عن كثب.

وقال رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا "لن نفتح البلاد، بل نحد من عدد الإدخالات وسنديرها باستخدام عصابات المعصم وتطبيقات لمتابعتها".

وأبقت تايلاند معدلات الإصابة بفيروس كورونا منخفضة مع 3559 حالة فقط و 59 حالة وفاة ، لكن اقتصادها تعرض لضربة من الحظر المفروض على الزوار الأجانب منذ أبريل ، ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة 8.5٪ هذا العام.

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وتتوقع الحكومة 6.7 مليون زائر أجنبي فقط هذا العام بعد 39.8 مليون زائر في 2019 ، شكل إنفاقهم نحو 11.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، أو 1.93 تريليون بات.

وكانت تايلاند في يناير أول دولة خارج الصين تكتشف فيروس كورونا في زائر من ووهان.

وقال يوثاسك "سيحصل السائحون على تأشيرة إقامة طويلة تبدأ في الثامن من أكتوبر وسيبقون في الحجر الصحي البديل لمدة 14 يوما."

يحتاج الزوار إلى تأمين صحي واختبار فيروس كورونا سلبيًا قبل 72 ساعة من السفر وسيتم اختبارهم مرتين في الحجر الصحي.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة ترايسولي "نظام الحماية التايلاندي يمكن أن يمنع موجة ثانية".

وقالت "لقد منعنا انتقال العدوى محليًا لمدة 100 يوم من قبل" ، مضيفة أن ذلك جعل تايلاند جذابة للزوار الراغبين في تجنب العدوى.