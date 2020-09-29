شكرا لقرائتكم خبر عن فريق من طلاب جامعة المنيا القدامى يستقبلون الطلاب بالعصائر وزجاجات المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة مستمرة في استقبال طلابها الجدد الذين تم ترشيحهم للقبول بكلياتها للعام 2020/2021، وذلك لليوم الخامس على التوالي؛ لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته الجامعة منعًا للتكدس والزحام داخل صالات الانشطة، ولإجراء الكشف وسط إجراءات احترازية مشددة التي أقرتها الجامعة، ومنها ارتداء الماسك الطبي، وقياس درجات الحرارة، والدخول من بوابات التعقيم الذاتية على بوابات الجامعة الرئيسية.

حضر فعاليات الكشف الطبي لاستقبال الطلاب الجدد، عمداء الكليات، ووكلائها، وهاني العربي، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وحسام عبدالرحيم، مقرر فريق طلاب من أجل مصر، ومحسن سيد مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر، والاخصائيين بالإدارة.

وأوضح الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة أعدت برنامجًا تعريفيًا للطلاب خلال فعاليات اليوم لتعريفهم بجامعتهم وكلياتها وبرامجها وأنشطتها؛ لحين خضوعهم للكشف الطبي، وذلك بتخصيص فريق متكامل من «طلاب من أجل مصر» لتوجيه الطلاب الجدد واستقبالهم إلى جانب متخصصين بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، وذلك عبر تقديم فيديوهات تعريفية للطلاب في صالات الانتظار لمنع تكدس وازدحام الطلاب خلال توقيع الكشف الطبي، بالإضافة إلى توفير خدمة الدفع الفوري في صالات الأنشطة.

كما قام فريق «طلاب من أجل مصر» بتوزيع العصائر وزجاجات المياه المعدنية للطلاب الجدد للترحيب بهم داخل الحرم الجامعي.