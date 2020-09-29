شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتخلص من الطاقة السلبية خلال 45 في مطروح؟ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يوجد فى محافظة مرسى مطروح ما يسمى بـ«كهف الملح» وهو الذى يرتاده المواطنون والمصطافىون للتخلص من الطاقة السلبية فى الجسم وعلاج بعض الأمراض.

ويقول «فرج» مدير «كهف الملح» فى مطروح، أنه فى أقل من ساعة بالضبط فى حوالى ٤٥ دقيقة هى مدة جلسة العلاج فى كهف الملح، يمكنك التخلص نهائيًا من كل الطاقة السلبية فى الجسد عن طريق دفن القدمين قي الملح الصخرى والجلوس على كرسى من الملح الصخرى المستخرج من ملاحات سيوة.

ويوجد «كهف الملح» فى بمنطقة القرية البدوية على أول طريق السلوم على بعد نحو 5 كيلو مترات غرب سوق ليبيا ويعتبر أول كهف من نوعه يستخدم فى الاستشفاء الطبيعى بالملح الصخرى والتخلص من الطاقة السلبية.

ويرتاد «كهف الملح» فى مطروح عدد كبير من المصريين والعرب والأجانب الراغبين في التخلص من الطاقة السلبية والعلاج من عدد من الأمراض وتخفيف التوتر والإرهاق وإزالة الإجهاد واستخراج السموم من الجسم بفضل طاقة اليود التفاعلية الموجودة فى الملح الصخرى المستخرج من سيوة.

ويؤكد «فرج» مدير كهف الملح أن العلاج بالملح الصخرى يستخدم فى علاج الغدة الدرقية وحساسية الصدر وارتفاع ضغط الدم، والتخلص من جميع الشحنات السلبية الضارة في الجسم.

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