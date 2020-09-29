شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مطار الغردقة يستقبل أول رحلة طيران للخطوط التركية منذ أزمة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت مصادر ملاحية بمطار الغردقة الدولي، إن المطار سيستقبل اليوم الثلاثاء أول رحلة طيران للخطوط الجوية التركية المنتظمة. يأتي ذلك بعد توقفها منذ شهر مارس الماضي خلال أزمة فيروس كورونا المستجد. وأضافت المصادر الملاحية أن الرحلات الحوية الترمية ستكون بمعدل رحلة واحدة يوميا. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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