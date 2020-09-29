نائب محافظ الجيزة يتابع استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بأبوالنمرس والبدرشين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن ويرافقه رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس ورئيس مركز ومدينة البدرشين مدرسة بنك أبوظبي ومدرسة المنوات الثانوية بنين بالاضافه الي مدرسة أحمد عرابي بمدينة البدرشين لمتابعه أنتظام وسير العمل في أستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد رسوم جدية التصالح. وجه نائب المحافظ بالأسراع في معدلات الأنجاز مع العمل في تقديم كافه سبل الدعم والتسهيلات اللازمة مع المواطنين الراغبين في التصالح . كما التقي بعدد كبير من المواطنين للتعرف على المعوقات أو المشكلات التي قد تواجهم في تقديم طلبات التصالح ووجه للمعنين بسرعه حل أي مشكلة وتقديم كافه التسهيلات للمواطنين. كما تفقد منطقه مزلقان مدينة البدرشين لمتابعه حاله النظافة والتجميل والأشغالات. ووجه نائب المحافظ خلال الجوله التفقدية بضرورة استمرار حملات النظافة لارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل بنطاق المزلقان. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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