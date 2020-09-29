شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تأخره 16 عاما.. رئيس الوزراء يفتتح متحف آثار كفر الشيخ اليوم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أخيرا وبعد أكثر من 16عاما، يفتتح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، متحف آثار كفر الشيخ.

أبناء المحافظة كانوا قد فقدوا الأمل في افتتاح المتحف، إلى أن أعاد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ الأسبق، الأمل في افتتاحه، بعدما فتح ملفه المغلق، وفي عهد الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ السابق، أعلنت وزارة الآثار اهتمامها بالمتحف وأن رئيس الوزراء سيفتتحه قريبا بعد تلافي بعض الملاحظات التي تم تسجيلها لاأثناء تفقد الوزير لها.

وفور توليه منصبه، تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المتحف وعقد عدة اجتماعات بشأنه لمتابعة استكماله من الناحية الإنشائية والمعمارية وسرعة الانتهاء منها، حيث كان مقررا افتتاحه بنهاية شهر يونيو 2020.

متحف أثار كفرالشيخ

متحف أثار كفرالشيخ

متحف أثار كفرالشيخ

وقال نور الدين إن المتحف يقع بحديقة صنعاء بجوار جامعة كفر الشيخ، على مساحة 6760م2، وتقوم بتنفيذه شركة النيل الهندسية، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي، وقاعات للتهيئة المرئية والتربية المتحفية والندوات، بالاضافة إلى مبني للخدمات، والذي يضم مجموعة من الكافيتريات والبازارات.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل لجنة تنسيقية للانتهاء من إجراءات الحماية المدنية، لتسليم المتحف نهائياً، مؤكدا سرعة المراجعة والانتهاء من الإجراءات الفنية والأمنية لشروط السلامة، لافتًا إلى أن قطاع المتاحف قام بتجهيز واستكمال القاعات، ووضع القطع الأثرية.

وأوضح المحافظ أن سيناريو العرض المتحفي الذي وضعته اللجنة العليا بوزارة الآثار، سيسلط يسلط الضوء على أهمية وفضل وتأثير الحضارة المصرية القديمة على العلوم المختلفة مثل الطب والصيدلة، والهندسة، والفلك، والزراعة، والتجارة، والصيد، حيث ستتناول القطع عرض تاريخ كل علم من هذه العلوم قديمًا وما يقابله في العصر الحديث، كذا ستتناول قصة العرض تاريخ مدينة تل الفراعين.

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متحف آثار كفر الشيخ يضم أقساماً للعرض المتحفي، بالإضافة إلى ثلاث قاعات عرض متنوعة موضوعياً وتاريخياً منها «قاعة بوتو» وتضم نتائج أعمال الاكتشافات الأثرية من العصور المختلفة ومنطقة آثار تل الفراعين، وهى مدينة بوتو القديمة أقدم العواصم الفرعونية سنة 320 ق.م، والقاعة الثانية الكبرى وهى «قاعة العرض الرئيسية» وتضم عدة قاعات مقسمة تقسيماً موضوعياَ وتاريخياً حسب العصور التاريخية المختلفة بما فيها عصر الأسر الفرعونية والعصرين اليوناني والروماني، بالإضافة إلى عصور الحكم البيزنطي والإسلامي، فضلاً عن العصر القبطي حيث يتم ربط المعروضات بمسار العائلة المقدسة بكنيسة سخا، والقاعة الثالثة وهى «قاعة العرض الدوري» ويتم فيها عروض دورية متنوعة محددة فيها ديناميكية العرض المتحفي المتغير، وهذا بالإضافة إلى «قاعة التهيئة المرئية والندوات العلمية» لتقديم بانوراما مرئية سينمائية متكاملة عن تاريخ كفرالشيخ والعرض المتحفي والقطع المعروضة بقاعات المتحف.