شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية: الالتزام بكل الإجراءات الوقائية لمواجهة «كورونا» بجميع المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، حتمية الالتزام بأتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بجميع مدارس المحافظة بمختلف المراحل التعليمية وأتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير كافة مستلزمات الوقاية من المطهرات والواقيات حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب .

جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذي عقدة محافظ الإسماعيلية بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية والدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والمهندس احمد عبدالقادر مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية والمهندس أحمد المصري نقيب مهندسى الاسماعيلية ورئيس مجلس الأمناء للمحافظة وجميع أعضاء مجلس الأمناء والأباء ومديري الادارات التعليمية وقيادات التربية والتعليم.

وخلال المؤتمر تم استعراض ومناقشة جدول الأعمال والذي تضمن عرض إنجازات مجلس الامناء والاباء والمعلمين عن الفترة السابقة ومناقشة سبل تفعيل الأساليب التكنولوجية في عملية التعليم بالمدارس ومناقشة خطة المديرية في التنمية المهنية إلكترونيا لجميع العاملين «مديرية- إدارة- مدرسة» .

كما تناول المؤتمر إستعراض ومناقشة ما تم إتخاذة من إجراءات الأستعداد لاستقبال الموسم الدارسي الجديد 2020 / 2021 ومراجعة أعمال الصيانه الشاملة والبسيطة التي تم تنفيذها بجميع مدارس المحافظة وتوابعها .

كما أكد المحافظ خلال المؤتمر أنه لا تغيير للزى المدرسى من أجل تخفيف الأعباء عن أولياء أمور الطلاب .

كما تم استعراض ومناقشة أهم وأبرز الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية بمختلف قطاعات المحافظة .

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وفى ختام المؤتمر تم أهداء درع مجلس الأمناء والأباء والمعلمين ومديرية التربية والتعليم للمحافظ .