شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تتوقع زيادة أعداد المتطوعين للحصول على لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، إن حصولها على لقاح كورونا التجريبي، رسالة طمأنة للشعب المصري، ولباقي الشعوب، بهدف الوصول إلى لقاح للفيروس خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن هناك طرقا علمية للتأكد من أن التجارب تتم فى مراحل آمنة، ووفقا لذلك تم الموافقة على تجربته داخل مصر، خاصة وأنه تم تجربته في عدد من البلدان، مشددة على أنها تكون إحدى المتطوعات للحصول على اللقاح.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذى يذاع على قناة mbc مصر: "بيتم عمل مسحة لكورونا، وبعدها بياخد اللقاح، وبعدها بيتم الحصول على جرعة تانية بعد 21 يوما، ثم يتم قياس الأجسام المضادة على فترات متباعدة اللي أعطاها اللقاح للجسم لمقاومة الفيروس، وفي 3 أنواع من اللقاحات لكورونا، وهي لقاحات لفيروس حي تم إضعافه، وفي اللي بيتم على الفيروس غير النشط، وفي نوع ثالث بيبقى جزء من الفيروس بيتحقن، وفي الأخر التلاتة بيعملوا مناعة مكتسبة ونتعشم أنها تكون على المدى الطويل".

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وتابع: "أتصور أن أعداد المتطوعين ممكن تزيد، ومستحيل نفرض على حد أنه يشارك في الاختبارات، وعاوز أطمن الشعب المصري، أن التجارب آمنة للغاية، وفي 39 ألف شخص في العالم تم تجربة اللقاح عليهم، وحصلوا على الجرعة الأولى ومعظمهم حصل على الجرعة الثانية ولا يوجد أي أثار جانبية، واللقاح ده من ضمن لقاحين يتم تجربتهم في مصر، من أصل 4 لقاحات عالمية ثبت تأثيرها وستدخل إلى مصر".

وأردف: "في تقارير بتقول في شهر 11 أو 12 القادم، سيتم اعتماد أحد اللقاحات للبدء في تصنيعه، وإحنا جهزنا مصانع لتصنيع اللقاح في مصر، ومصر ماشية في كل الاتجاهات لتأمين احتياجاتها الخاصة باللقاح".