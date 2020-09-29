شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تحث السيدات على المشاركة بمبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حثت وزارة الصحة والسكان، النساء على المشاركة في مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة من أجل الاطمئنان على صحتهن، مشيرة إلى أن الكشف لا يتوقف في الوحدة الصحية، إنما يتم التحويل إلى مراكز متخصصة حال وجود أعرض مرضية خطيرة.

ونشرت وزارة الصحة والسكان، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حول مبادرة رئيس الجمهورية لدعم المرأة، معلقة: "الكشف مش بس بيوقف في الوحدة الصحية، لو عندك أي عوامل خطورة بتتحولي لمركز متخصص، عشان يتم المتابعة والفحص المطلوب لكل حالة.. لو لسه ماكشفتيش انزلي واطمني على صحتك مع مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة في كل محافظات مصر".

كما كشفت وزارة الصحة والسكان عن فحص 8.5 مليون سيدة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لصحة المرأة التي تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض المزمنة والصحة الإنجابية، مؤكدة أن المبادرة تستهدف الكشف عن 28 مليون سيدة مع توفير الرعاية الصحية والتدخلات الجراحية والعلاجية بالمجان مدى الحياة، وقال المهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون تكنولوجيا المعلومات في تصريحات لـ"الخليج 365"، تم حتى الآن فحص 8.5 مليون سيدة في المبادرة، مشيرا إلى أنه تم تحويل 575 ألف حالة لمراكز الفحص المتقدم، وأن أكثر من 5 ملايين و170 ألف سيدة انطبقت عليهم الشروط الخاصة بالمبادرة مع تقدمهم للفحص، لافتا إلى أنه تم توجيه توعية الفحص الذاتي للكشف عن أورام الثدي لأكثر من 3 ملايين و300 ألف سيدة.

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وأضاف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون تكنولوجيا المعلومات، أنه تم الشك في أكثر من 570 ألف سيدة مصابة بسرطان الثدي وإحالتهن لفحص الشامل للتأكد من الإصابة من عدمها وثبت إصابة 1950 حالة بسرطان الثدي وتم إحالتهن لمراكز العلاج، مضيفا أن المبادرة جميع خدماتها بالمجان وتوفر العلاج مدى الحياة للأمراض المزمنة والسرطان حتى تمام الشفاء وفقا لأعلى برتوكول علاجي معمول به من اللجنة العليا للأورام.

وتابع، أن المبادرة مستدامة وتستهدف السيدات على مستوى الجمهورية بداية من سن 18 عامًا، وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

وذكر أنه يتم العمل بالمبادرة من خلال 3593 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بمشاركة 4098 من الفرق الطبية، بالإضافة إلى مشاركة 112 مستشفى بالمبادرة لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتي تتطلب حالتهم إجراء فحص متقدم، مضيفًا أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة http://www.100millionseha.eg ، بالإضافة إلى تلقى الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335.