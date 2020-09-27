مصر | النائب العام يأمر بإخلاء سبيل 68 طفلا متهما بالمشاركة في أحداث الشغب الأخيرة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 03:57 مساءً - انت الان تقراء خبر النائب العام يأمر بإخلاء سبيل 68 طفلا متهما بالمشاركة في أحداث الشغب الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، اليوم الأحد، بإخلاء سبيل ثمانية وستين طفلا من المتهمين في القضية رقم ٨٨٠ لسنة ٢٠٢٠ حصر تحقيقات "نيابة أمن الدولة العليا" بالمشاركة في أحداث الشغب التي وقعت خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد أخذ التعهد على ولاة أمورهم بالمحافظة عليهم وحسن رعايتهم وعدم السماح لهم بارتكاب مثل تلك الأفعال مستقبلا، وعدم تعريضهم إلى الخطر مجددا.

وتعكف "النيابة العامة" على استكمال التحقيقات مع باقي المتهمين بالقضية المشار إليها.