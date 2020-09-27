مصر | ضبط تشكيل عصابي بأسوان تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 02:07 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي بأسوان تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن أسوان، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان قيام (3 أشخاص – مقيمين بدائرة المركز – لإثنين منهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من مسكن أحدهم مقرًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى وحيازة وإخفاء مواد مخدرة وأسلحة نارية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم حال تواجدهم بالمنزل المشار إليه، وبحــوزتهم (بندقية آلية والخزينة الخاصة بها - 2 فرد خرطوش محلى الصنع وطلقتين لذات العيار - كمية لنبات البانجو المخدر وزنت 3 كيلو جرام - مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة) بالإضافة إلى (سيارة بدون لوحات معدنية- مبلغ بسرقتها)، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ من متحصلات البيع والهواتف للإتصال بعملائهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.

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وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").

وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".

وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.

جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

