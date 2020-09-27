مصر | ضبط شخصين لانتحالهما صفة رجال شرطة واستيقاف المواطنين والاستيلاء على متعلقاتهم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 02:07 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط شخصين لانتحالهما صفة رجال شرطة واستيقاف المواطنين والاستيلاء على متعلقاتهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين)، وبحوزتهما (طبنجة صوت - مبلغ مالى) حال قيامهما بإستيقاف وتفتيش إثنين من المواطنين بدائرة القسم والإستيلاء منهما على المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما عقب إيهامهما بأنهما رجال شرطة.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر أحدهما بحيازته للطبنجة المضبوطة بحوزته بقصد إنتحال صفة رجل شرطة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط شخصين بحوزتهما قطع يشتبه في أثريتها بالفيوم

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وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين بمحافظة الفيوم وبحوزتهما بعض القطع يشتبه فى أثريتها بقصد الإتجار.

فقد أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة سياحة وآثار الفيوم بالإدارة العامة لشرطة السياحة والأثار، قيام (شخصان مقيمان بالفيوم) بحيازة بعض القطع الأثرية وأخرى مقلدة وترويجها بقصد الإتجار.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، أسفرت عن ضبطهما بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، حال ترويجهما لعدد (20) قطعة "يشتبه فى أثريتها" بياناتها كالتالى، عدد (16) قطعة لعملة ذهبية عليها نقوش مضغوطة من الجانبين، وعدد (2) جعران عليها كتابات هيروغليفية الأول بأبعاد (7 سم × 5 سم) والثانى بأبعاد (5 سم × 3 سم)، وعدد (2) تمثال لرأس آدمى ذات قاعدتين مذهبتين كلاهما بإرتفاع 10 سم وبأبعاد (11 سم × 6 سم).

بعرض القطع المضبوطة على مفتشى آثار المنطقة أفادوا بأثريتها، وبمواجهة المتهمان إعترفا بحيازتهما للقطع المضبوطة بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

