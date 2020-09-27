أخبار مصر | السبكي: 10 مليارات و125 مليون تكلفة تجهيز الإسماعيلية لتطبيق منظومة التأمين الجديد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 12:09 مساءً - انت الان تقراء خبر السبكي: 10 مليارات و125 مليون تكلفة تجهيز الإسماعيلية لتطبيق منظومة التأمين الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

السبكي: فتح 230ألف ملف عائلي للمنتفعين بالمنظومة ونسب التسجيل تتجاوز ال 66 % من إجمالي سكان المحافظة

أعلنت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل عن قيمة تكلفة البنية التحتية للمنشآت الطبية المقرر انضمامها للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية والتي بلغت 7.7مليار جنيه، فيما بلغت التكلفة الخاصة بالتجهيزات الطبية وغير الطبية 1.9مليار جنيه، بينما بلغت قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الطبية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، في مرحلة التشغيل التجريبي 525 مليون جنيه بإجمالي تكلفة بلغت 10مليار و125مليون جنيه.

وأشار الدكتور أحمد السبكي "رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل"إلى أنه يتم متابعة جاهزية كافة الوحدات باستمرار، وكذلك متابعة أعمال التطوير سواء الإنشائية أو التجهيزية والوقوف على أعمال الإحلال والتجديد داخلها، والبالغ عددهم ١٦ وحدة ومركز إضافة إلى ٤مستشفيات، من المقرر دخولهم مرحلة التشغيل التجريبي ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الإسماعيلية.

وتابع: هناك 54 وحدة، ومركز طبي جاري تطويرهم وتجديدهم، للدخول ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الإسماعيلية، إلى جانب 12 مستشفى من المقرر انضمامهم بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، وذلك لتشمل التغطية كافة أرجاء وضواحي محافظة الإسماعيلية.

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وكشف السبكي عن تسجيل 920 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الإسماعيلية، فيما تم فتح 230ألف ملف عائلي بالمحافظة، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة في شهر أكتوبر من العام الماضي وحتى الآن، مشيرًا أن نسبة تسجيل المواطنين داخل منظومة التأمين الصحي الشامل بلغت 66٪ من إجمالي سكان المحافظة البالغ عددهم 1.4 مليون نسمة تقريبًا.

لافتًا إلي أن العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل يجري على قدم وساق وفقًا للمعدلات الزمنية المحددة المقررة، مشددًا على توفير كافة سبل الراحة اللازمة لضمان تقديم الخدمة الطبية على أعلى مستوى للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

مؤكدًا على جودة معدلات التطوير ورفع الكفاءة بكافة المنشآت الطبية المقرر دخولها المنظومة بمحافظة الإسماعيلية، وفقًا لمعايير الرقابة والجودة الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وطبقًا لأعلى معدلات الجودة العالمية، وبما يحقق النتائج المرجوة من المنظومة، والذي يأتي انعكاسًا لدعم القيادة السياسية في تحقيق العدالة الإجتماعية الشاملة والوصول إلى تغطية تأمينية شاملة لجميع المصريين باعتبار التأمين الصحي الشامل الجديد هو مستقبل صحة مصر.

يشار إلى أن محافظة الإسماعيلية هي إحدى المحافظات الست من محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تضم محافظات (الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان)، إضافة إلى محافظة بورسعيد والتي بدأ التشغيل التجريبي للمنظومة فيها منذ يوليو 2019.