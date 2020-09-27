شكرا لقرائتكم خبر عن القمص بطرس يهنئ عايدة ماضي برئاسة مدينة دسوق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبلت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق الجديده بمكتبها، القمص بطرس بطرس بسطاروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ، للتهنئة بمناسبة توليها رئاسة مركز ومدينة دسوق.
ورحبت ماضي بضيفها، ودار حوار اتسم بالود والمحبة وتطرق الحديث إلى العلاقة المتميزة بين شعب مدينة دسوق والتلاحم بين نسيج هذا الوطن بمعناه الحقيقي.
وتحدث القمص بطرس عن تقديره الشخصى للمهندسة عايدة على مجهودها المتميز والرائع في مركز الحامول وسيدى سالم ومطوبس، والحوار المفتوح عن المدينة وقراها التي أقامته فور مجيئها لدسوق.
وفى نهاية اللقاء اشارت المهندسة عايدة عن سعادتها بلقاء القمص بطرس كرجل وطنى محب لبلده وشعب مركز ومدينة دسوق وتمنت تكرار تلك الزيارات.
حضر اللقاء نواب رئيس المدينة، أحمد عيسى، السيد عبدالستار، مدير الادارة التعليمة السعيد طنطاوي.
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