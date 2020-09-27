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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة دسوق تناقش مشاكل المواطنين في لقائها الجماهيري الأول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ناقشت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، شكاوى ومشاكل المواطنين في اللقاء الجماهيري الاول الاسبوعى بقاعة الاجتماعات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، بحضور نواب رئيس المركز والمدينة وسكرتير عام المجلس رؤساء القرى ومديرى المصالح الخدمية أعضاء المجلس التنفيذى لمركز ومدينة دسوق وادارة خدمة الموطنين .
وتضمن جدول طلبا من مواطنة تتضرر فيه من تعنت الادارة الهندسية في تنفيذ قرار رقم 26 لسنة 2019 وتم المناقشة مع الادارة الهندسية وتكليف الادارة الهندسية بإخطار الشرطة والتنسيق للتنفيذ قرار الاخلاء والازالة، وطلبا آخر مقدم من أهالى حى دحروج والذين يتضررون من أرض فضاء بها أفاعى وثعابين لأنها ممتلئة بأشجار البوص والمياه الراكدة الكائنة بحى دحروج خلف مسجد الجماجمونى، وتم تكليف رئيس حى شمال باتخاذ اللازم وتكليف شركة المياه بتحليل المياه للتعرف على مصدر المياه بواسطة الجهازالخاص بذلك.
وتم مناقشة جميع الشكاوى والحلول لها مع التنفيذيين المختصين، وتم اتخاذ التوصيات اللازمة وإحالة بعض الموضوعات للجهات المعينة المختصة للفحص والدراسة وإيجاد الحلول اللازمة لها والعرض على رئيسة المدينه بما تم.
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