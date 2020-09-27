شكرا لقرائتكم خبر عن الراحلون من «مستقبل وطن» يترشحون عن أحزاب أخرى في دمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد الساحة الانتخابية في محافظة دمياط منافسة شرسة من نوع خاص على الدائرتين، ففي الدائرة الثانية التي تضم فارسكور والزرقا وكفرسعد أعلن رجل الأعمال حسن عبدالوهاب، ترشحه مستقلا على المقاعد الفردية بعد استقالته من حزب «مستقبل وطن» على خلفية تجاهله من ترشيحات الحزب.

ونفس الحال ينطبق على محمد سامي سليمان، القيادي السابق لحزب «مستقبل وطن»، الذي استقال وأعلن انضمامه لحزب الشعب الجمهوري، الذي دفع به للترشح على المقاعد الفردية بالدائرة الأولي، التي تضم بندر ومركز دمياط ورأس البر ودمياط الجديدة وكفر البطيخ.

يذكر أن دمياط ضمن محافظات المرحلة الثانية المقرر إجراؤها نوفمبر المقبل، والتي يخوض الانتخابات خلالها 90 مرشحا محتملا، للمنافسة على 10 مقاعد منها 6 مقاعد للقائمة و4 مقاعد فردية .