شكرا لقرائتكم خبر عن درجة الحرارة المتوقعة اليوم الأحد بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس حار على القاهرة والوجه البحرى نهارا، مع شبورة مائية صباحا، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، ويكون الطقس لطيف ليلا، معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، كما يتوقع الخبراء نشاطا للرياح على جنوب سيناء تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، يتاثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمى. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمى درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 23 والعظمى 34 درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 23 والعظمى 33 درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 23 والعظمى 33 درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 24 والعظمى 32 درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 32 درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 24 والعظمى 29 درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 23 والعظمى 30 درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 24 والعظمى 31 درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 23 والعظمى 37 درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 24 والعظمى 30 درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 25 والعظمى 30 درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 23 والعظمى 34 درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 35 درجات الحرارة فى السويس الصغرى 24 والعظمى 34 درجات الحرارة فى العريش الصغرى 23 والعظمى 31 درجات الحرارة فى رفح الصغرى 23 والعظمى 31 درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 23 والعظمى 37 درجات الحرارة فى نخل الصغرى 17 والعظمى 34 Advertisements درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 27 والعظمى 35 درجات الحرارة فى طابا الصغرى 27 والعظمى 33 درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 16 والعظمى 29 درجات الحرارة فى الطور الصغرى 25 والعظمى 33 درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 27 والعظمى 37 درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 26 والعظمى 35 درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 33 درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 24 والعظمى 35 درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 36 درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 23 والعظمى 37 درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 23 والعظمى 37 درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 24 والعظمى 37 درجات الحرارة فى قنا الصغرى 24 والعظمى 38 درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 25 والعظمى 38 درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 25 والعظمى 39 درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 27 والعظمى 40 درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 25 والعظمى 38 درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 28 والعظمى 37 درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 27 والعظمى 36 درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 29 والعظمى 33 درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 35

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