شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: التوسع فى الاستصلاح الزراعى يحتاج لكميات إضافية من المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن التوسع فى الاستصلاح الزراعى يحتاج إلى كميات إضافية من المياه، وهناك توجه من الدولة فى تطوير منظومة الرى، للتغلب على مشكلة نقص المياه، والتوسع فى زيادة الرقعة المزروعة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن المشكلة ليست فى أزمة سد النهضة، ولكن هناك زيادة فى مساحة الأرض الزراعية وزيادة أيضًا فى أعداد السكان، ولذلك يجب استخدام الوسائل الحديثة فى الرى.

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وتابع: "الفدان الواحد يستخدم 5 آلاف متر مكعب من المياه بسبب اعتماد الفلاح على أسلوب الري بالغمر، ولكن يحتاج الفدان 3500 فقط عندما نتبع أساليب الرى الحديثة فى الزراعة".

وقال إن تحديث نظم الرى يؤدى إلى زيادة مساحة الأرض ويزود الإنتاجية، وهناك طرق أخرى للحفاظ على المياه تتبعها الدولة مثل تبطين الترع والمساقى والمراوى، لرفع كفاءة المياه فى نهاية الترع.