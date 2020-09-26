شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق الترشح لـ«النواب» وإعلان الكشوف الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، فى الساعة الثانية ظهر السبت، باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، عقب انتهاء مدة الأيام العشرة المحددة لتلقى أوراق المرشحين، تمهيدًا لإعلان الكشوف المبدئية بأسماء المرشحين المقبولين الأحد.

وبدأت لجان فحص طلبات الترشح والبَتّ فى صفات المرشحين، والمُشكَّلة من «الوطنية للانتخابات» فى 29 محكمة على مستوى الجمهورية، التأكد من توافر شروط الترشح فى المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم خلال الفترة الماضية، فضلًا عن فحص المستندات المقدمة من المرشحين الأصليين والاحتياطيين للقوائم.

إلى ذلك، قدمت القائمة الوطنية «من أجل مصر» أوراق مرشحيها للانتخابات فى الدوائر الانتخابية الأربع على مستوى الجمهورية، وعلمت «المصرى اليوم» أن القائمة استقرت على رمز «كليوباترا» رمزًا انتخابيًا، وتقلصت مقاعد حزب الشعب الجمهورى إلى 22 فقط، فيما شملت قوائم التحالف 6 مرشحين من حزب الوفد، وحسب مصادر من داخل الحزب- رفضت ذكر أسمائها- فإنه بمجرد الإعلان الرسمى عن القوائم الأربع، وفى حال تواجد مرشحى الوفد بها، سيتم الطعن أمام الهيئة الوطنية للانتخابات ومحكمة القضاء الإدارى، وهو ما يمكن أن يتسبب فى وقف الانتخابات برمتها.

فى سياق متصل، قدم تحالف الاختيار، الذى يضم أحزاب المحافظين والحرية وحراس الثورة، قائمة غرب الدلتا، والتى حصلت على رقم 2 رمز الكتاب، فيما قدمت قائمة التيار الوطنى أوراق ترشحها لمجلس النواب بمحكمة جنوب القاهرة. وشهدت الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب الترشح، أمس، إقبالًا من المرشحين المحتملين على تقديم أوراقهم أملًا فى الحصول على آخر رقم للتسهيل على أنصارهم فى التصويت.

وفى المنيا، أعلن جابر جرجس، مرشح المصريين بالخارج عن محافظة المنيا، اعتذاره عن عدم الترشح لخوض الانتخابات بنظام القائمة، وطالب القائمين على تشكيل القائمة باختيار البديل.

وفى البحر الأحمر، تُوفى إسماعيل على دكرونى، مرشح محتمل عن حزب الجيل الديمقراطى، وكان قد قدم أوراقه يوم 22 سبتمبر الجارى، وحصل على رمز الحصان.

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