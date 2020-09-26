شكرا لقرائتكم خبر عن 139 مرشحا يتقدمون بأوراق ترشحهم للفوز بـ9 مقاعد بمجلس النواب في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت اللجنة القضائية المخصصة لتلقى أوراق الترشح لمجلس النواب بمحكمة قنا الابتدائية، السبت، باب تلقى الطلبات، وفقا لقرار اللجنة العليا للانتخابات، فيما بلغ إجمالى المتقدمين الترشيح 139 مرشحا للفوز بـ9 مقاعد في 4 دوائر انتخابية على مستوى محافظة قنا.

وأشار مصدر باللجنة إلى أن الدائرة الأولى ترشح لها 38 مرشحا للفوز بمقعدين، والدائرة الثانية ومقرها قوص 41 مرشحا للفوز بمقعدين، والدائرة الثالثة ومقرها مركز ومدينة نحع حمادى 32 مرشحا، للفوز بـ3 مقاعد، وأما الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبوتشت 28 مرشحا للفوز بمقعدين.