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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: تأهيل وتبطين المرحلة الأولى من ترعة الزاوية بتكلفة 4 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تشهد عدد من الترع بمحافظة كفر الشيخ ،أعمال تأهيل وتبطين، وأعمال الحفر والارنكة على المناسيب المطلوبة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، بإشراف المهندس أشرف المحمدي، وكيل وزارة الرى بكفر الشيخ .
وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه جاري العمل بتأهيل ترعة الجنابية الاولي اليسرى لترعة الزاوية بزمام هندسة ري كفر الشيخ بطول كيلو و350 متر، بتكلفة 4 ملايين جنيه،وجاري تبطين الواصلة للملاحة طريق الحامول الرياض ،وترعة الحلافي بكوبري الزاوية.
وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه جاري تأهيل ترعة المربط بهندسة ري سيدي غازي، وبدأت أعمال الحفر والارنكه على المناسيب المطلوبة تمهيدا لوضع التربة الزلطية ثم وضع طبقة الخرسانة المسلحة، مؤكداً سيتم البدء في أعمال الحفر والتبطين لكل الترع بمجرد ورود الدراسات وطريقة التصميم من المعاهد البحثية.
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