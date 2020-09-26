شكرا لقرائتكم خبر عن تقدم 90 مرشحًا محتملًا إلى «النواب» بدمياط.. وغلق «الباب» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت لجنة تلقي أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحافظة دمياط أبوابها، مساء السبت، حيث بلغ عدد مرشحين المحتملين 90 مرشحا، بينهم 41 مرشحا محتملا بالدائرة الأولي و49 مرشحا محتملا بالدائرة الثانية.

كان أبرز المتقدمين بأوراقهم للترشح في اليوم الأخير النائبة الحالية الدكتورة غادة صقر في الدائرة الأولي، محمد قابيل البنا أمين حزب الشعب الجمهوري بالمحافظة والنائب الأسبق لدائرة الزرقا في الدائرة الثانية ومحمد الماشطة مرشح حزب مستقبل وطن في الدائرة الأولي والسيد شعير في الدائرة الثانية والدكتور جمال الزيني النائب الأسبق لدائرة الزرقا مرشحا في الدائرة الثانية، بينما تقدم حمدي عبدالمجيد شلبي بأوراق ترشحه للقائمة المستقلة لشرق الدلتا، في الوقت الذي تراجع فيه المهندس أشرف عبيد عن الترشح في الدائرة الثانية في اللحظات الأخيرة قبل موعد غلق باب الترشيح.

يذكر أن دمياط تأتي ضمن محافظات المرحلة الثانية المقرر إجراؤها نوفمبر المقبل، للمنافسة على 10 مقاعد منها 6 مقاعد للقائمة و4 مقاعد فردية بدائرتين الأولي تضم بندر ومركز دمياط ورأس البر ودمياط الجديدة وكفرالبطيخ، والدائرة الثانية تضم فارسكور والزرقا وكفرسعد .