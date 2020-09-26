104 مليارات دولار.. "ACI" يكشف عن خسائر المطارات بسبب "كورونا"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قال مجلس المطارات الدولي (ACI)، في بيان له اليوم السبت، إن تقارير المطارات تشير إلى انخفاض أعداد الركاب على مستوى العالم بمقدار 5.6 مليار مسافر؛ بالإضافة إلى انخفاض غير مسبوق في الإيرادات قدره 104.5 مليار دولار خلال العام الجاري.

وأضافت تقارير المجلس أن المطارات تمثل 60٪ من وظائف الطيران، وسوف ينعكس ذلك على تأثر الاقتصادات المحلية في كل دولة .

وطالب مجلس المطارات حكومات الدول باستخدام اختبار فيروس كورونا للركاب قبل السفر كبديل لإجراءات الحجر الصحي التقييدية.

وتابع مجلس المطارات بأنه لا يزال العديد من حدود الدول مغلقة، وفي كثير من الحالات لا يزال الركاب يخضعون للحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يومًا؛ حيث يكون السفر ممكنًا.

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ومن جانبه، أكد لويس فيليب دي أوليفيرا، رئيس مجلس المطارات، أن أحادية القرارات من جانب حكومات الدول تدمر الجهود المبذولة لاستعادة حركة النقل الجوي بشكلها الطبيعي، ودون رفع قيود السفر والحجر الصحي لا يمكن لصناعة الطيران إعادة البناء، ولن تكون قادرة على دفع الانتعاش الاقتصادي العالمي من آثار الوباء.

وأضاف دي أوليفيرا: دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا) إلى اختبار "كورونا" للركاب قبل السفر كبديل للحجر الصحي، قائلًا: يدعم مجلس المطارات هذا الاتجاه، مع توفير طرق اختبار فعالة ودقيقة يمكن تشغيلها خارج صالات السفر بالمطارات؛ لضمان كفاءة أفضل للسفر وراحة الركاب وسرعة إنهاء الإجراءات.

وتابع دي أوليفيرا: يسمح الاختبار للركاب بالسفر بطريقة آمنة وفعالة دون زيادة خطر الإصابة من الفيروس، وكذلك يترتب عليها إلغاء الحجر الصحي الذي سوف يصبح غير ضروري، مشيرًا إلى أنه على الحكومات تنفيذ هذا الإجراء بشكل عاجل عالميًّا.